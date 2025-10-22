HABER

Arabaya bağlanıp iple çekilen motosiklet kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin arkasına arıza yaptığı için bağlanıp çekilen motosiklet devrilerek kaldırıma çarptı, sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Kenan A. (29) yönetimindeki motosiklet, karayolu üzerinde arıza yaparak durdu. Kenan A., eniştesi Onurcan Ö.’yü (31) arayarak yardım istedi. Onurcan Ö. otomobiliyle kayınbiraderinin yanına gitti. Onurcan Ö., otomobilinin arkasına arıza yapan motosikleti iple bağlayıp Kenan A. üzerindeyken çekmeye başladı.

Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında dönüş yapıldığı sırada kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Bursa kaza
