Araç aldı, gelen tebligatla şoke oldu! İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, firari hükümlü herkese dava açtı

Bakırköy Adliyesi'nde haziran ayında açılan bir davanın detayları şaşkına çevirdi. İddiaya göre, Bakırköy İcra Müdürlüğü, e-ihale usulüyle araç satışı başlattı.

GELEN TEBLİGATLA ŞOKE OLDU

Açık artırmada en yüksek teklifi veren bir vatandaş, ihaleyi kazandı. Aracın parasını ödedikten günler sonra ise evine gelen tebligatla büyük şok yaşadı.

Vatandaşa, ihalede usulsüzlük olduğu gerekçesiyle ihalenin feshi davası açıldı. Hem aracı hem de parasını alamayan mağdur, soluğu adliyede aldı ancak çözüm bulamadı.

DAVAYI GERİ ÇEKMEK İÇİN PARA İSTEDİ

İddiaya göre, mağdur adam, duruşma öncesinde davayı açan C.S. isimli kişiyle iletişim kurdu. C.S., davayı geri çekmek için para talep etti fakat taraflar anlaşamadı.

AKILLARA DURGUNLIK VEREN SONUÇ

Anadolu Adliyesi'nde görevli memur arkadaşı Ö.Y.'ye durumu anlatan kişi, sonrasında öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadı. Ö.Y.'nin yaptığı araştırmada, akıllara durgunluk veren bir sonuç ortaya çıktı.

SAHTE E-İMZA KULLANMIŞ!

Araştırmada, davayı açan C.S.'nin daha önce aynı suçtan hüküm giydiği ve firari olarak arandığı tespit edildi. Bunun üzerine davanın nasıl açıldığını araştıran memur, firari hükümlünün sahte e-imza kullandığını belirledi. Öte yandan yapılan bir diğer araştırmada, firari C.S.'nin Anadolu Adliyesi'nde de benzer 36 dava dosyasının daha bulunduğu öğrenildi. Diğer adliyelerde açtığı davalar ise henüz bilinmiyor.

Ekran haber'in haberine göre Skandalın ortaya çıkmasının ardından mağdur vatandaş, Bakırköy Adliyesi'ne davanın iptali istemiyle dilekçe gönderdi. Dilekçede, davayı açan kişinin firari olarak arandığı, sahte e-imza kullanarak aynı yöntemle başka kişileri de dolandırdığına dikkat çekildi. Mahkemenin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.