Şehit pilot İbrahim Bolat'a son görev! Kızı Nil'in gözyaşları hiç dinmedi

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit Bolat için uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin 10 yaşındaki kızı Nil'in babasının arkasından gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Bolat'a Allah'tan rahmet dileyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehadet haberi, İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Bolat'ın Şehribani ve Yusuf Bolat çiftinin 3'ü kız 7 çocuğundan 1'i olduğu ve daha önce bir erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Bolat'ın, Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında 'Nil' isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi.

"KÜÇÜKKEN ASKER OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Evka-2 Mahallesi Muhtarı İbrahim Özdemir, "Şehidimizin çocukluğunu biliyoruz. Bizim için büyük bir acı. Saat 01.00'den beri uykusuz bekliyoruz. Şehitlerimiz ölmezmiş. Kendisi, küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Çocukken, 'Askeriyeden su içtim' diye gelip, anlatan biriydi. Vatan sağ olsun" dedi.

ŞEHİT İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

10 YAŞINDAKİ KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin 10 yaşındaki kızı Nil, babası için gözyaşı döktü. O anlar yürekleri dağladı. Törende şehidin öz geçmişi okunmasının ardından dua edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzerek İzmir'e gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

