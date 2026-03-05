HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı

Tunceli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Uzunçayır Baraj Gölü’ne uçtu, sürücü yaralandı.

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı

Kaza, Tunceli Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mameki Köprüsü’nden yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü’ne düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan 23 yaşındaki sürücü A.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 1

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 2

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 3

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 4

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 5

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 6

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 7

Araç baraj gölüne uçtu: 1 yaralı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla bekleniyordu! Resmen tanıtıldılar: İşte fiyatlarıMerakla bekleniyordu! Resmen tanıtıldılar: İşte fiyatları
Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyorMeteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.