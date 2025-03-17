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  4. Araç hurdaya döndü! Sürücüsünden acı haber geldi

Araç hurdaya döndü! Sürücüsünden acı haber geldi

17.03.2025 10:13
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Afyonkarahisar’da kamyon ile çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin 32 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Araç hurdaya döndü! Sürücüsünden acı haber geldi

Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., yönetimindeki 31 ABU 780 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen H.A.’nın kullandığı 26 ABF 951 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil adeta hurdaya döndü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü B.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.E.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olay sonrası kamyon sürücüsü H.A., gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından inceleme soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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