Araç içerisindeki köpek üzerine atlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti

Erzurum’da köpeği ile birlikte yolda ilerleyen sürücü köpeğin aniden üzerine atlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Eski Sigorta Hastanesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Karayolları mevkiinden üniversite istikametine seyir halinde olan 25 ADP 708 plakalı aracın sürücüsü, araç içerisinde bulunan köpeğin aniden kucağına atlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak durabildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ve yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



