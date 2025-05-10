Araç satışı kanlı bitti: 40 yaşındaki adam silahla vurularak öldürüldü!

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar'da oturan Resul Tire ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda anlaşmazlık çıktı.

ARAÇ SATIŞI KANLI BİTTİ

Taraflar arasındaki tartışmaya 2 kişi daha dahil olunca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Resul Tire ile kavga eden kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Tire'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)