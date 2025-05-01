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Araç sulama kanalına devrildi! Sürücü yardımı reddetti

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin yardım teklifini reddederek kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Araç sulama kanalına devrildi! Sürücü yardımı reddetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. S. Ş. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar geldi. Ancak S. Ş., kendisini kurtarmak isteyenlere tepki gösterip bağırarak yardımı kabul etmedi.

Kısa süre sonra kendi çabasıyla sudan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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