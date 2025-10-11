Aracın içinde çakmak gazı tüpü patladı

Olay, Doğukent Mahallesi 4671. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (16) ve F.K. (15) park halindeki otomobilin içinde çakmak gazı tüpüyle oynamaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamada F.K.’nın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır