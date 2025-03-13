HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aracın önünü keserek cep telefonu çalan şahıslar yakalandı

Aracın önünü keserek cep telefonu çalan şahıslar yakalandı

13.03.2025 11:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de seyir halindeki bir aracın önünü keserek içindekilere saldırıp cep telefonlarını yağmalayan 2 kişi, polis ekiplerine yakalandı.

Aracın önünü keserek cep telefonu çalan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgiye göre 'Seyir Halinde Bir Aracın Önünün Kesilerek Araca ve İçindekilere Saldırmak Suretiyle Araçta Bulunan 2 Adet Cep Telefonunun Yağmalanması' olayı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (21), H.K. (20), M.M.A. (20), Y.E.N. (22) ile M.E. (16), İ.K. (16), H.E. (15), H.E. 16) ve İ.Ç. (15) suça sürüklenen çocuklar olmak üzere toplam 9 kişi çaldıkları 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı. A.M., H.K., M.M.A. ve Y.E.N. hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken suça sürüklenen 5 çocuk hakkında ilgili birimlerce gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi. Ele geçirilen suça konu 2 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi. Kayseri İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükûnunun sağlanması için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltıİzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İçi para dolu kasayı çaldı!İçi para dolu kasayı çaldı!
Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

İkisi de Türk! Cesedi 20 gün dairesinde saklamış

İkisi de Türk! Cesedi 20 gün dairesinde saklamış

Fiyatı otobüs biletini bile geçti! 'Kendi götürüp bıraksa daha ucuz'

Fiyatı otobüs biletini bile geçti! 'Kendi götürüp bıraksa daha ucuz'

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.