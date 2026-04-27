HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki bir kişi, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki bir kişi, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ekmek almak için evinden ayrılan Salih Y., aracında tüfekle göğsünden vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Salih Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.