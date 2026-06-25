Araçlar pert oldu! Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce’den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk’ün kullandığı otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Sarıbaş idaresindeki otomobil paramparça olurken, sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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