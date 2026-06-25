Araçlar pert oldu! Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce’den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk’ün kullandığı otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Sarıbaş idaresindeki otomobil paramparça olurken, sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır