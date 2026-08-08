HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. O.Ö. yönetimindeki otomobil, takla atarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, çelik bariyerlerin altında kaldı.

Şanlıurfa da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı 1

1'İ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönün otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu konumundaki Emel Önen (50), itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Şanlıurfa da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı 2

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Önen'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı sürücü ise ambulans ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Önen'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı 4

Şanlıurfa da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldiAlevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi
Çanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı bulduÇanakkale’de plajda şoke eden keşif! Yüzerken savaş mühimmatı buldu

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.