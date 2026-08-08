Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. O.Ö. yönetimindeki otomobil, takla atarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, çelik bariyerlerin altında kaldı.

1'İ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığınına dönün otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu konumundaki Emel Önen (50), itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Önen'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı sürücü ise ambulans ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Önen'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.