Araçta ölü bulunmuştu, 2 yıl sonra eşini "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce Muhammed Köseoğlu'nun araçta silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili davada tutuksuz yargılanan eşi, cinayet suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

Turhal ilçesinde 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu'nun araçta ölü bulunmasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Zile Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Köseoğlu'nun eşi Ş.S.K. cinayet şüphelisi olarak katıldı.

2 YIL SONRA 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUYLA YARGILAMA

Davada tutuksuz yargılanan Ş.S.K., üzerine suç isnadını reddederek olayın cinayet olmadığını, kocasının intihar ettiğini öne sürdü. Araç içerisinde kocasıyla tartıştıklarını belirten Ş.S.K., "Kavga sırasında eşim kendi kendini vurdu. Ben silahı görmedim" ifadelerini kullandı.

Daha önce hazırlanan iddianamede, maktulün sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu, olayda kullanılan silah üzerinde parmak izi bulunmasa da şüphelinin el svaplarında baruta rastlanıldığı belirtilmişti.

"ANAYASADAKİ EŞİTLİK İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR"

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve delillerin değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı 26 Haziran tarihine erteledi.
Davayla ilgili açıklamalarda bulunan Muhammed Köseoğlu'nun avukatı Ertuğrul Yılmaz, "Benzer dosyalarda maktul kadın olduğunda sanık erkek olduğunda tutuklama tedbiri genellikle uygulanır. Ancak somut olayda sanığın delilleri gizlemeye çalıştığı açıkça ortadayken sanık hakkında koruma tedbiri uygulanmamıştır. Anayasadaki eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir" dedi.

