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Aradan geçen 24 saat aynı yer farklı kaza! Dün yaptığı kazayı bugün de yaptı: Hafif yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Ebru U. (24) yaralandı. Motosiklet sürücüsü Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Aradan geçen 24 saat aynı yer farklı kaza! Dün yaptığı kazayı bugün de yaptı: Hafif yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Kenan A. (61) yönetimindeki 16 AUR 923 plakalı otomobil ile Altay Ç.'nin (41) kullandığı 09 AOR 745 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında bulunan Altay Ç.'nin kardeşi Ebru U. hafif yaralandı. Ebru U. ayakta tedavi edilirken, Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı.Ebru U.'nun dünkü kazada da hafif yaralandığı, tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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