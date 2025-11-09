HABER

Araklı Limanı’nda hafta sonu hamsi yoğunluğu

Trabzon’un Araklı ilçesi açıklarında yoğunlaşan hamsi sürüleri balıkçı teknelerini bölgeye akın ettirdi. Fabrikalar tonlarca hamsiyi doğrudan satın alırken, av sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Trabzon’da hafta sonu hamsi yoğunluğu yaşandı. Yüzlerce ton hamsinin Araklı ilçesi açıklarında görülmesi üzerine çok sayıda balıkçı teknesi gece boyunca bölgede avlandı. Fabrikalar tarafından doğrudan satın alınan hamsiler, tırlarla nakledilerek işlenmek üzere farklı illere gönderildi. Balıkçılar, hamsi bolluğunun bir süre daha Araklı açıklarında devam etmesini beklediklerini ifade ederken, yükünü boşaltan tekneler yeniden avlanmak üzere denize açıldı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Araklı Limanı Kooperatif Başkanı Murat Taşkın uzun zamanın ardından hamsinin bol olarak çıktığını belirterek, "Hamsi yoğunluğu şu dönemde Araklı açıklarından geçiyor ve doğuya doğru gitmeye devam ediyor. Hamsi bolluğunun birkaç gün daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Bu yıl hamsinin yılı. Vatandaşımız hamsiye doyacak. 30 yıldız denizlerdeyim, tarihinin en iyi hamsi sezonu" dedi.

Araklı Limanı'nda hafta sonu hamsi yoğunluğu 4

