HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Araklı’nın karlı tepelerinde mahalle arasında snowboard keyfi

Trabzon’un Araklı ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bahçecik mahallesinin karlı tepelerinde mahalle arasında iki kafadar kardeş snowboard keyfi yaptı.

Araklı’nın karlı tepelerinde mahalle arasında snowboard keyfi

Türkiye’de kayak yapılan diğer merkezlerin aksine sahile sadece 45 kilometre mesafede Trabzon’un Araklı ilçesinin Bahçecik mahallesi içinde snowboard yapılabilmesi dikkat çekti. Bursa’dan memleketleri Trabzon’un Araklı ilçesine gelen Murat Yeşilkır ve İbrahim Yeşilkır kardeşler sahile oldukça yakın bir noktada kayak yaptıkları keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Araklı’nın karlı tepelerinde mahalle arasında snowboard keyfi 1

Bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ise görenleri adeta büyülerken, görüntüler sosyal medyada "Burası Türkiye’de neresi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Araklı’nın karlı tepelerinde mahalle arasında snowboard keyfi 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.