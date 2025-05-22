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Aralarında 'husumet' varmış! Sultanbeyli'de lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı

Sultanbeyli bir lise öğrencisi, okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaraladı. Şüpheli öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerin arasında husumet olduğu iddia edildi.

Aralarında 'husumet' varmış! Sultanbeyli'de lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Begüm Özkaynak

Olay Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A.(17) isimli 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.(17) isimli öğrenciyi bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı.

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İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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KAÇAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan yaralı öğrencinin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

(DHA)

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Sultanbeyli öğrenci bıçak lise
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