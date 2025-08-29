Aralarında Tango ve Azar da var! 29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘tanışma’ uygulamaları adıyla bilinen; aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından onaylandı.
Engelli Web’in aktardığına göre erişime engellenenler arasında popüler olan Azar, LivU ve Tango da var. Engellenen sitelerin 24’ü şöyle:
Azar
Mili
Chat Match – Random Video Chat
Call Me Chat
Flirtfy
Lips
Hi
CoMeet
Tango
Camsurf & Video Chat
Roulette Chat Video Omegle Ome
LivCam
Instacams
Derya Görüntülü Sohbet
Chat PIG
LiVU
StrangerCam Görüntülü Sohbet
Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
