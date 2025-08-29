Aralarında Tango ve Azar da var! 29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘tanışma’ uygulamaları adıyla bilinen; aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından onaylandı.

Engelli Web’in aktardığına göre erişime engellenenler arasında popüler olan Azar, LivU ve Tango da var. Engellenen sitelerin 24’ü şöyle:

Azar

Mili

Chat Match – Random Video Chat

Call Me Chat

Flirtfy

Lips

Hi

CoMeet

Tango

Camsurf & Video Chat

Roulette Chat Video Omegle Ome

LivCam

Instacams

Derya Görüntülü Sohbet

Chat PIG

LiVU

StrangerCam Görüntülü Sohbet

Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet