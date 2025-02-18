Aram Kuran'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkür

Türkiye'deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konusunda azınlıklara medya konusunda da destek verilmesine dikkat çeken Luys Medya’nın sahibi Aram Kuran, "Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"MİNNETTARIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini ileten Kuran, "Basının gelişmesinde, yapım sektörünün büyümesinde, haberciliğin etik merkezli yapılmasında ve en önemlisi basın temsilcilerini herkes bir yandan çekiştirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım" diye yazdı.

Luys Medya’nın sahibi Aram Kuran'ın paylaşımı şöyle;

"Uzun yıllardır medya alanında faaliyet gösteriyorum. Bu yıllar boyunca çok zor dönemler atlattık, çok badireler geçirdik. Yine de yılmadık ülkemiz için çalışmaya devam ettik… Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim. Basının gelişmesinde, yapım sektörünün büyümesinde, haberciliğin etik merkezli yapılmasında ve en önemlisi basın temsilcilerini herkes bir yandan çekiştirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım. Luys Medya olarak ülkemize ve güzide medyamıza katkı vermeye tam hız devam edeceğiz."