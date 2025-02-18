HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aram Kuran'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkür

Aram Kuran'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkür

18.02.2025 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayın yapan, Luys Medya’nın sahibi Aram Kuran, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkürlerini iletti. Kuran, açıklamasının devamında da "Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Aram Kuran'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkür

Türkiye'deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konusunda azınlıklara medya konusunda da destek verilmesine dikkat çeken Luys Medya’nın sahibi Aram Kuran, "Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_7b55c4c0e6a4b6bb481b027e5ca20729

"MİNNETTARIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini ileten Kuran, "Basının gelişmesinde, yapım sektörünün büyümesinde, haberciliğin etik merkezli yapılmasında ve en önemlisi basın temsilcilerini herkes bir yandan çekiştirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım" diye yazdı.

GSGSG

Luys Medya’nın sahibi Aram Kuran'ın paylaşımı şöyle;

"Uzun yıllardır medya alanında faaliyet gösteriyorum. Bu yıllar boyunca çok zor dönemler atlattık, çok badireler geçirdik. Yine de yılmadık ülkemiz için çalışmaya devam ettik… Her bir zorluğumuzda yanımızda olan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a çok teşekkür ederim. Basının gelişmesinde, yapım sektörünün büyümesinde, haberciliğin etik merkezli yapılmasında ve en önemlisi basın temsilcilerini herkes bir yandan çekiştirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında olmamızı sağlamasından dolayı minnettarım. Luys Medya olarak ülkemize ve güzide medyamıza katkı vermeye tam hız devam edeceğiz."

GDGSG

AK Parti'den 9 siyasi partiye davetAK Parti'den 9 siyasi partiye davet
İstanbul’da film gibi takip...İstanbul’da film gibi takip...
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu' Fiyatı 200 bin TL 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'

Ne altın ne konut ne döviz... Şimdi de o 'yatırım aracı oldu' Fiyatı 200 bin TL 'Büyük ilgiyle alınıp satılıyor'

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye kararı!

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye kararı!

Türkiye'nin sıradaki cumhurbaşkanına darbe yapılmaya çalışılıyor

Türkiye'nin sıradaki cumhurbaşkanına darbe yapılmaya çalışılıyor

TBMM'de sürpriz manifesto

TBMM'de sürpriz manifesto

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.