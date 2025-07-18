Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Nazilli ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak Başaran Mahallesi’nde "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.(44) isimli şahıs yakalandı.

Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi’nde de "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.(33) isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)