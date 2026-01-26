HABER

Araştırma hastanesini karıştıran soruşturma! Üroloji bölümünde fiziksel temas iddiaları...

Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli bazı asistan hekimler Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında şikayet dilekçesi hazırladı. Üroloji bölümünde yaşanan olayda doktorun asistan hekimleri aşağıladığı, azarladığı hatta fiziksel temas ve tacize varan girişimlerde bulunduğu belirtildi. M.T.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Bakanlık olayla ilgili müfettiş gönderdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan üroloji kliniği asistan hekimleri, Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında, mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı.

FİZİKSEL TEMAS, TACİZ...

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde görevli asistan hekimler tarafından hazırlanan şikayet dilekçelerinde, klinikte aynı zamanda öğretim üyesi olan Doç. Dr. M.T.Ö.'nün kendilerine yönelik hakaret, tehdit, baskı, eğitim hakkının engellenmesi, fiziksel temas ve taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Asistan hekimlerin beyanlarında servis vizitleri, ameliyathane, konsey toplantıları ve klinik içi alanlarda yüksek sesle azarlama, küçük düşürücü ifadeler, tehditkar söylemler ve fiziksel temasa varan davranışlar yaşandığı ileri sürüldü. Bazı dilekçelerde, uzmanlık eğitiminin baskı unsuru olarak kullanıldığı ve eğitim hakkının fiilen engellendiği iddialarına yer verildi.

AŞAĞILAYICI VE MESLEKİ ONURU ZEDELEYİCİ İFADELER

Hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a iletilen şikayet dilekçelerinde yer alan iddialara göre, bazı asistan hekimler, istekleri dışında fiziksel temasa maruz kaldıklarını, aşağılayıcı ve mesleki onuru zedeleyici ifadelerle karşılaştıklarını belirtti. Olayların bir kısmının, diğer sağlık çalışanları ve hastaların bulunduğu ortamlarda gerçekleştiği ifade edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Dilekçelerde ayrıca mesai saatlerinde görev yerinde bulunmama, kişisel işlerin asistanlara yaptırılması ve görev tanımı dışında iş yükü gibi iddialar da yer aldı. Şikayetler sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı. Üniversiteler Arası Kurul'dan ise henüz yanıt gelmediği öğrenildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

