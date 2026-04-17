Araştırmacıların yeni sağ kolu: OpenAI, 'GPT-Rosalind'i tanıttı! İşte özellikleri

OpenAI, yaşam bilimleri alanına yönelik adımlarını derinleştirerek biyoloji bilgisi ve bilimsel araştırma yetenekleri öne çıkarılan yeni yapay zekâ modeli GPT-Rosalind'i duyurdu. Model; biyokimya, ilaç keşfi ve translasyonel tıp alanlarında araştırmacılara destek sunmak üzere tasarlandı.

Enes Çırtlık

OpenAI, biyoloji bilgisi ve bilimsel araştırma kapasitesi öne çıkarılan yeni bir yapay zekâ modelini tanıttı. 20. yüzyılın önde gelen İngiliz bilim insanı Rosalind Franklin'in adını taşıyan model, biyokimya, ilaç keşfi ve translasyonel tıp alanlarında araştırmaları desteklemek üzere geliştirildi.

GPT-ROSALIND NELER SUNUYOR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

Reuters'ın haberine göre, OpenAI, bir blog yazısında modelin kanıt sentezi, hipotez oluşturma, deney planlama ve diğer çok adımlı araştırma görevlerini desteklemek suretiyle araştırmacıların keşif sürecinin erken aşamalarını hızlandırmasına yardımcı olmak üzere tasarlandığını belirtti.

Şirketin verdiği bilgiye göre modeli kullanan araştırmacılar; veri tabanlarında sorgulama yapabilecek, en güncel bilimsel makaleleri okuyabilecek, diğer bilimsel araçları kullanabilecek ve yeni deneyler önerebilecek. Model, OpenAI'ın en yeni dahili modelleri üzerine inşa edildi.

ERİŞİME AÇILDI

GPT-Rosalind, OpenAI'ın güvenli erişim dağıtım yapısı kapsamında nitelikli müşteriler için ChatGPT, Codex ve API üzerinden bir araştırma önizlemesi olarak erişime açıldı. Şirket ayrıca Codex için ücretsiz bir Yaşam Bilimleri araştırma eklentisini de hayata geçiriyor. Söz konusu eklenti, bilim insanlarını 50'yi aşkın bilimsel araç ve veri kaynağına bağlıyor.

OpenAI, GPT-Rosalind'i iş akışlarına entegre etmek için Amgen, Moderna, Thermo Fisher Scientific gibi müşterilerle birlikte çalıştığını açıkladı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, rakibi Anthropic'in yapay zekâ modeli Mythos'u duyurmasının ardından, en son amiral gemisi modelinin savunma odaklı siber güvenlik çalışmalarına özel sürümü GPT-5.4-Cyber'ı tanıtmıştı.

