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Ardahan’da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor

Ardahan’da bal üreticileri sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken, her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan arıcılar, kovanlarını yenileme, katlama işlerini yapıyor.

Ardahan’da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor

Kış sezonunu Artvin’in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde geçiren arıcılar arılı kovanlarını Ardahan’a taşımak için son hazırlıkları yapıyor. Yaz sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar arıların koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan’a dönüyor. Ardahan’da her yıl mevsim şartlarına göre oluşan ballar Ağustos ayının ortasında hasat ediliyor.

Ardahanlı arıcı Yener Çoban, kışlatmayı Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaptığını söyleyerek, sezona burada hazırlandıklarını söyledi. Çoban, "Sezonun iyi geçmesini temenni ediyoruz. Şimdilik bakım için Artvin’in Ardanuç ilçesindeyiz. Şubat ayı itibarıyla burada bakım yapılmakta ve Mayıs ayının sonlarına doğru Ardahan’a dönüş yapacağız. Ve bal sezonuna Ardahan’da gireceğiz. Şu anda burada arılı kovanların bakımı yapılmakta ve sezona en güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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