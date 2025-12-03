HABER

Ardahan'da belediyeden karla mücadele

Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Ardahan’da belediyeden karla mücadele

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyularak kaldırımlardaki karları küredi.

Ardahan’da belediyeden karla mücadele 1

Uzun süredir güneşli ve sıcak havanın hâkim olduğu Ardahan'da Aralık ayının ilk günlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz gelinliğini giyen şehirde, belediye ekipleri günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için sabahın erken saatlerinde kaldırımlarda kür küreme çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan’da belediyeden karla mücadele 2

Kaynak: İHA

Ardahan
