Ardahan’da belediyeden karla mücadele

Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyularak kaldırımlardaki karları küredi.

Uzun süredir güneşli ve sıcak havanın hâkim olduğu Ardahan’da Aralık ayının ilk günlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz gelinliğini giyen şehirde, belediye ekipleri günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için sabahın erken saatlerinde kaldırımlarda kür küreme çalışması gerçekleştirdi.

