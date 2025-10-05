HABER

Ardahan’da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ardahan’da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Reşat Y’nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Reşat Y’nin kullandığı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

