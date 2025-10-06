HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ardahan’da kadınlar Filistin için yürüdü

Ardahan’da kadınlar Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi.Kent merkezinde PTT Kavşağı’nda toplanan kadınlar, Küresel Sumud Filosu’na destek olmak ve İsrail’i protesto etmek için yürüyüş organize etti.

Ardahan’da kadınlar Filistin için yürüdü

Ardahan’da kadınlar Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi.
Kent merkezinde PTT Kavşağı’nda toplanan kadınlar, Küresel Sumud Filosu’na destek olmak ve İsrail’i protesto etmek için yürüyüş organize etti. İsrail aleyhine sloganlar atan grup AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Ardahan’da kadınlar Filistin için yürüdü 1

Burada grup adına konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kaya, bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze’de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciri olduğunu söyledi.
Kaya, kendilerine destek için meydanlara inen herkese teşekkür etti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındıSamsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındı
Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 5 gözaltıSamsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.