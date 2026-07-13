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Ardahan’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Ardahan-Artvin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Ardahan’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Ardahan-Artvin kara yolunun Sularurt köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla araçlardaki toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ardahan’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı 1

Ardahan’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Ardahan kaza
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