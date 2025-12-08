HABER

Ardahan’da zincirleme kaza

Ardahan’ın Posof ilçesinde buz tutan yolda 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Türkgözü Gümrük Kapısı’na geçiş sağlayan Ardahan-Posof kara yolunda meydana geldi.

Ardahan’da zincirleme kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Türkgözü Gümrük Kapısı’na geçiş sağlayan Ardahan-Posof kara yolunda meydana geldi. Tuz ve saman yüklü 2 tır ile 1 otomobil buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan’da zincirleme kaza 1

Ekipler, 2 tır arasında kalıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsünü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Türkgözü Gümrük Kapısı’na giden yolda ulaşım kontrollü sağlanırken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Ardahan’da zincirleme kaza 2

Kaynak: İHA

Ardahan
