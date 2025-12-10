Arıcak’ta gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde gıda güvenliği denetimleri sürüyor.

Arıcak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde hijyen ve mevzuata uygunluk denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerdeki gıda güvenliği koşulları titizlikle kontrol edilirken, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek halk sağlığının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

