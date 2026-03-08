HABER

Arıcılara organik arısız 494 kovan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen programda arıcılara kovan ve çeşitli ekipmanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve İl Tarım Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile birlikte üreticilere organik arısız kovanların yanı sıra arıcı maskesi, koruyucu pantolon ve eldiven, petek teli yapıştırma makinası, arıcı körüğü ve el demiri dağıtıldı.
Ayrıca il genelinde bin arıcıya 36 bin kilogram arı keki, bin kilogram oksalik asit ve 5 bin kilogram takviye edici besin desteği sağlandı.
Vali Osman Varol, "kırsalda üretimi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

