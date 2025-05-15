Arif Kocabıyık dün tahliye edilmişti bugün yine gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ve YouTube videolarıyla tanınan Arif Kocabıyık, dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden gözaltına alındı.

İKİ DOSYA GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, “Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı” ifadelerini kullandı.