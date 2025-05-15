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Arif Kocabıyık dün tahliye edilmişti bugün yine gözaltına alındı

YouTuber Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kocabıyık'ın avukatı yaptıkları itiraz sonucunda Kocabıyık'ın tahliye edildiğini ifade etti. Dün tahliye edilen Kocabıyık'ın bugün yine gözaltına alındığı öğrenildi.

Arif Kocabıyık dün tahliye edilmişti bugün yine gözaltına alındı
Doğukan Akbayır

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ve YouTube videolarıyla tanınan Arif Kocabıyık, dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden gözaltına alındı.

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İKİ DOSYA GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, “Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı” ifadelerini kullandı.

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Gözaltı Arif Kocabıyık
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