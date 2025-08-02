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Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye'de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez...

Gaziantep’te arıcılıkla uğraşan Mehmet Uçar ve Mehmet Culha, alternatif tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar için dikkat çekici bir projeye imza attı. İzmir’in Karaburun ilçesinde gördükleri apiterapi merkezinden ilham alan ikili, solunum yolu hastalıkları, alerjiler ve bağışıklık sistemi sorunlarına destek sağlayan arı havası terapisi uygulamaları için kendi merkezlerini kurdu.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye'de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez...

Gaziantep'te arıcılık yapan 56 yaşındaki Mehmet Uçar ve 44 yaşındaki Mehmet Culha, 2 yıl önce gezi için gittikleri İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini kurmak için kolları sıvadı.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 1

Başta alerji, solunum yolu hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere tedavi süreçlerine destekleyici olarak uygulanan arı havası merkezi için gerekli malzemeleri temin eden Mehmet Uçar ve Mehmet Culha, tüm hazırlıklarını tamamladıkları merkezi açmanın sevincini yaşıyor.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 2

"25 YILDAN BERİ DÜNYA GENELİNDE YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR"

Apiterapinin insan sağlığına faydalarının tüm dünyada bilimsel olarak kabul edildiğini ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede bu tedavi yönteminin uygulandığını söyleyen Kutlu, "Arı ürünleri ile tedavi yöntemi 25 yıldan beri dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda ise Türkiye'de yavaş yavaş bu tedavi yöntemi tanınmaya başlandı. Türkiye'de maalesef tam teşekküllü bir tedavi bulunmamaktadır. Çünkü kurulum şartları biraz ağır ve bundan dolayı henüz yeni yeni bu alanda çalışmalar var" dedi.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 3

Almanya'da yıllardan beri bazı solunum yolu hastalıklarına yönelik apiterapi tedavi merkezlerinin olduğunu ve güzel de sonuçların alındığını belirten Kutlu, Çin, Japonya, Rusya ve ABD'de apiterapi uygulamalarının yapıldığı polikliniklerin bulunduğunu dile getirdi.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 4

ASTIM, BRONŞİT VE ALERJİYE DOĞAL DESTEK

Arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapi, astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıkarken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin içine arı havası merkezini kuran Uçar ve Culha, yeni açtıkları merkezde ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 5

Merkeze gelen alerji ve solunum yolları hastaları ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere alternatif tıp hizmeti sunan Uçar ve Culha, arı kovanından gelen havanın solunması ve kanat sesleriyle rahatlatıcı etki sağladıkları merkezin sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 6

ARI YATAĞI ODASI

Terapi odası ve arı yatağı ismi verilen odada arı kovanından gelen havanın solunması ve arının kanat sesleriyle kişilere rahatlatıcı etki sağlanan merkez vatandaşlardan ilgi görürken, apiair uygulamasının alerji, astım, bronşit, depresyon, migren ve bağışıklık sistemi zayıflığında olumlu sonuç verdiğini ifade ediliyor.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 7

Arı ürünlerinin solunum yolu ile bulaşan birçok hastalığa iyi gelmesi üzerine bal, polen, propolis, arı sütü ve zehri gibi ürünlerle yapılan apiterapi tedavisi hakkında yıllardır çeşitli eğitimler alan Uçar ve Culha, aynı zamanda sahibi oldukları binlerce arı kovanı dönemsel olarak kentin bölgelerinde farklı noktalara götürüyor.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 8

Aynı zamanda Gaziantep Bal Üreticileri Birliği olarak da çalışmalar yürüten Uçar ve Culha, arı havası tedavi yönteminin yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 9

ARI HAVASI TEDAVİ YÖNTEMİ

Bal arısı hastalıkları uzmanı emekli akademisyen Mehmet Ali Kutlu, arı kovanı havasının solunmasıyla uygulanan apiterapinin, astım, bronşit ve alerji gibi birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kutlu, apiterapinin arı ürünleriyle yapılan tedavilerin genel adı olduğunu bildiren Kutlu, Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ile diğer bölgelerde arıcılık potansiyeli yüksek olmasına rağmen bal dışında diğer arı ürünlerinin kullanımının henüz yaygın olmadığını belirtti.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 10

"ARI KOVANLARININ ÜZERİNDE YATANLARDA STRESİNİ ATIYOR"

Apiterapi yöntemiyle solunum hastalıklarına doğal çözüm uyguladıklarını belirten arıcı Mehmet Uçar ise, "İki yıldır bu faaliyetleri yürütüyoruz. Arı havası yoluyla gelen şifa yöntemini kendi ailemizde de uyguluyoruz. Bu tedavi yöntemi alerjik reaksiyonlara ve astım hastaları için çok faydalı oluyor. KOAH, astım ve solunum rahatsızlığı yaşayan hastalar fayda görüyor. Arı kovanlarının üzerinde yatanlarda stresini atıyor" diye konuştu.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 11

2 yıl önce İzmir'in Karaburun ilçesindeki arı çiftliğinde gördükleri arı havası merkezini Gaziantep'te kurmanın sevincini yaşadıklarını belirten Mehmet Culha da alerji, solunum ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar için yeni şifa kaynağının arı havası olduğunu bildirdi.

Merkeze tedavi için gelen kalp hastası Yusuf Aslancan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için merkeze geldiğini ve uygulanan tedaviden memnun kaldığını anlattı.

Arılar yeni şifa kaynağı! ABD ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olan yöntem artık Türkiye de: Arı kovanı havası şifasının faydaları saymakla bitmez... 12

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alerji astım bronşit arı Arıcılık
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