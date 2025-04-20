Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erbakan'ı örnek gösterdi! "Katil yargılamıyorsun ki sen"

Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu. İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu, tutuklandığı gün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da seçilince tartışmalar bambaşka bir boyut kazanmıştı. İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin akıbeti merak edilirken eski cumhurbaşkanı vekili, TBMM Başkanı ve başbakan yardımcısı AK Partili Bülent Arınç ses getirecek bir çıkışa imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I, ERBAKAN'I VE KENDİSİNİ ANIMSATTI

Arınç, tv100'de Talat Atilla'nın sorularını yanıtlarken konu Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştiren Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve kendisinin yargılandığı davalara atıf yaptı.

"KARAR KESİNLEŞİNCE CEZAEVİNE BUYUR ETTİLER"

Erdoğan'ın, Erbakan'ın ve kendisinin tutuksuz yargılandığına dikkat çeken Arınç, "Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler" dedi.

"KATİL YARGILAMIYORSUN Kİ SEN"

Siyasilerin tutuklanmaması gerektiğini savunan Arınç "Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Özellikle konuşmalarından, hareketlerinden bir siyasi duruş sergileyen insanlara hiçbir zaman tutuklama olmamalı. Beş kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulunmuştu.

Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetmişti.