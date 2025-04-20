HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erbakan'ı örnek gösterdi! "Katil yargılamıyorsun ki sen"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Tartışmalara damga vuracak bir çıkış Bülent Arınç'tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Necmettin Erbakan'ın ve kendisinin de yargılandığını anımsatan Arınç "Beş kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen" diyerek İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erbakan'ı örnek gösterdi! "Katil yargılamıyorsun ki sen"

Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu. İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu, tutuklandığı gün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da seçilince tartışmalar bambaşka bir boyut kazanmıştı. İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin akıbeti merak edilirken eski cumhurbaşkanı vekili, TBMM Başkanı ve başbakan yardımcısı AK Partili Bülent Arınç ses getirecek bir çıkışa imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I, ERBAKAN'I VE KENDİSİNİ ANIMSATTI

Arınç, tv100'de Talat Atilla'nın sorularını yanıtlarken konu Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştiren Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve kendisinin yargılandığı davalara atıf yaptı.

thumbs_b_c_ccce7cad485c574f076d81362458166a

"KARAR KESİNLEŞİNCE CEZAEVİNE BUYUR ETTİLER"

Erdoğan'ın, Erbakan'ın ve kendisinin tutuksuz yargılandığına dikkat çeken Arınç, "Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler" dedi.

thumbs_b_c_093d444cc6b3c334668decd82346bb95

"KATİL YARGILAMIYORSUN Kİ SEN"

Siyasilerin tutuklanmaması gerektiğini savunan Arınç "Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Özellikle konuşmalarından, hareketlerinden bir siyasi duruş sergileyen insanlara hiçbir zaman tutuklama olmamalı. Beş kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen” ifadelerini kullandı.

AA-20240324-34085300-34085284-KIPTAS_KIRLANGIC_EVLER_1_ETAPIN_ANAHTAR_TESLIM_TORENI_YAPILDI

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulunmuştu.

Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetmişti.

İlginizi Çekebilir

Kürsüyü kıran vekil tazminat ödeyecek

Kürsüyü kıran vekil tazminat ödeyecek

 Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

 Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 yılın en düşük seviyesinde!35 yılın en düşük seviyesinde!
İsrail'den Lübnan'a roketli saldırıİsrail'den Lübnan'a roketli saldırı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bülent Arınç ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: "Katil yargılamıyorsun ki sen"

Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: "Katil yargılamıyorsun ki sen"

Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Dünya Türk çetenin vurgununu konuşuyor

Dünya Türk çetenin vurgununu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.