HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşı M.A.T.’yi (17), bıçakla yaralayan S.Y. (17) gözaltına alındı.

Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir dershanede meydana geldi. Ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.’yi bacağından yaraladı. Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., iyk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulunduKocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtıKocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.