Arnavutköy’de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Masoud Nazari, ağır yaralandı. Olayda saldırgan yaya olarak kaçarken, Nazari ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Salih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden çıkıp evine giden Masoud Nazari isimli yabancı uyruklu adam, kendisini takip eden bir şahıs tarafından binasının önünde silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Nazari ise yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Masoud Nazari’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy silahlı saldırı
