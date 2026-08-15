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Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

Arnavutköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimde, 110 araç kontrol edildi. Havadan destek verilen uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 701 bin 376 lira idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Arnavutköy’de ağır yük ve hafriyat taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına sıkı denetim 1

HAFRİYAT KAMYONLARINA SIKI DENETİM

Dinlenme Tesisleri önünde oluşturulan denetim noktasında çok sayıda polis görev aldı. Sivil trafik ekiplerinin sahadaki çalışmalarına drone da destek verdi. Bölgede seyir halinde bulunan ağır tonajlı araçlar havadan takip edilirken, denetim noktasına alınan kamyonlar ekipler tarafından kontrol edildi.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına sıkı denetim 2

110 ARAÇ DENETLENDİ, 70 SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE CEZA

Gerçekleştirilen uygulamada toplam 110 araç sürücüsünün belgeleri ve araç tek tek denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 701 bin 376 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Arnavutköy hafriyat kamyonu
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