Arnavutköy’de sözü verilen 204 projenin 153’ü tamamlandı

Arnavutköy’de eğitimden ulaşıma, sosyal yaşamdan çevre yatırımlarına kadar birçok alanda planlanan projeler birer birer hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu döneminde ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar kapsamında 5 yıllık süreç için belirlenen 204 projenin 153’ü ilk iki yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

HİZMETE SUNULAN PROJELER

Tamamlanan projeler arasında sosyal tesisler, eğitim yatırımları, spor alanları, kültür merkezleri, ulaşım düzenlemeleri, çevre çalışmaları ve sosyal destek projeleri yer alıyor. İlçenin farklı noktalarında hayata geçirilen yatırımlar, Arnavutköy’ün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

51'İ DEVAM EDİYOR

Öte yandan planlanan projelerin 51’inde çalışmalar sürüyor. Yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ilçeye yeni hizmet alanları kazandırılması hedefleniyor.

YARISINDAN FAZLASI TAMAMLANDI

İlk iki yılda tamamlanan 153 proje ile 5 yıllık hedeflerin önemli bir bölümü hayata geçirilirken, devam eden çalışmalarla birlikte Arnavutköy’de hizmet ve yatırım sürecinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.