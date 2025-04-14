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Arnavutköy’de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Arnavutköy'de yolun karşısına 12 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya minibüs çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybetti.

Arnavutköy’de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olan 3 çocuk yolda karşıdan karşıya geçtikleri sırada, A.Ö. idaresindek minibüs yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Muhammed El İsa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kaza
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