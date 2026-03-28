Arnavutköy’de başıboş at otomobillere çarptı: 2 araç hasar aldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, başıboş koşan at ve at arabası park halindeki otomobillere çarptı. Kazada 2 araçta hasar oluşurken, olay mahallede şaşkınlığa neden oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre başıboş şekilde ilerleyen at ve bağlı olduğu at arabası, park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde ağır hasar oluşurken, diğer araçta ise daha hafif hasar meydana geldi. Kazayı duyan mahalle sakinleri ve araç sahipleri dışarı çıkarak at arabasının peşine düştü. İddiaya göre yakalanan bir kişi atın sahibi olduğunu reddederken, olayın ardından araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

Kazaya ilişkin anlar ve araçlarda oluşan hasar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde atın kontrolsüz şekilde ilerleyerek araçlara çarptığı anlar yer aldı.

"İstanbul’da at çarptı deyince güldüler"



Aracı ağır hasar alan Miyazer Taşdemir yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arabamız park halindeydi. Komşularım aradı, ‘arabanıza çarptılar’ diye. Dışarı çıktığımızda aracın tamamen kırılmış, kullanılamaz halde olduğunu gördük. At arabasının peşine koştuk, yakaladık ama şahıs kabul etmedi. Önce kabul etti, sonra inkâr etti. Karakola gittik, ifade verdik. Adliyeye gidip şikayetçi olduk. Ama ‘İstanbul’da at çarptı’ deyince bize güldüler. Maddi olarak çok zarardayız. Bu bir çocuk da olabilirdi. Başka bir çocuğa da çarpmış, tedavi gördüğünü öğrendik. Daha kötü sonuçlar olabilirdi."

"Çatı düştü sandık"



Aracı hasar gören bir diğer vatandaş Akif Cansar, "Saat 23.00 sıralarında büyük bir ses duyduk. Çatı düştü sandık. Dışarı çıktığımızda at arabasının araçlara çarptığını gördük. Benim aracımda ufak hasar var ama komşumuzun aracı ağır hasar aldı. Atın kontrolsüz şekilde geldiğini gördük. O saatlerde çocuk olmaması büyük şans. Burası çok kullanılan bir sokak. Buraya hız kesici set yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, bölgede başıboş hayvanların tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını isterken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır