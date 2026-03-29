HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını

Arnavutköy’de çelik tel üretimi yapan 4 katlı fabrikanın bahçesindeki depoda meydana gelen yangın binanın dış cephesine sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Ülfet Sokak’ta bulunan çelik tel üretimi yapıldığı öğrenilen 4 katlı fabrikanın dış bölümünde bulunan depo alanında çıktı. Edinilen bilgilere göre, bahçe bölümündeki depo içerisinde havalandırma motorunun aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangın, fabrikanın dış cephesine sirayet etti. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dış cepheye sıçrayan yangına kısa sürede müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı. Kısa sürede söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yangın sonrası fabrikanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız öğrencisine uygunsuz mesajlar attı, meslekten atıldıKız öğrencisine uygunsuz mesajlar attı, meslekten atıldı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklamaTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.