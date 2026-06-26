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Arpa yüklü kamyon şarampole devrildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde arpa yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu tonlarca arpa çevredeki araziye saçıldı.

Arpa yüklü kamyon şarampole devrildi

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Beşikli Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen arpa yüklü kamyon, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyon kasasında bulunan tonlarca arpa çevredeki araziye döküldü. Hasat sonrası taşınan ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Devrilen kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması ve etrafa saçılan arpanın toplanması için çalışma yapıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arpa yüklü kamyon şarampole devrildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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