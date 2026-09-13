Arsuz’da tır yangını kısa sürede kontrol altına alındı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Son Güncelleme:
+
Yorum Yap
+
Yangın, Karahüseyinli Mahallesi’nde meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangında tır zarar gördü. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum