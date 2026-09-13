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Arsuz’da tır yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Arsuz’da tır yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, Karahüseyinli Mahallesi’nde meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangında tır zarar gördü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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