Arsuz’da Pirinçlik jandarma karakolu binası yenileniyor

Hatay’ın Arsuz ilçesine inşa edilen Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı binasında inşa çalışmaları sürüyor.

Depremin vurduğu Hatay’da kamu binaları da yenilenmeye devam ediyor. Arsuz ilçesine inşa edilen Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı binasında inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı Binası’nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret sırasında projenin ilçemizin güvenlik altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan olduğunu belirten Vali Masatlı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen bu hizmetlerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hatay
