Artemis II'de kriz üstüne kriz! Milyon dolarlık tuvalet bir kez daha astronotların kabusu oldu

Artık Ay'a Dünya'dan daha yakın bir konumda olan Artemis II astronotları, beklenmedik bir tuvalet kriziyle daha karşı karşıya kaldı. Uzay aracındaki tuvalette yine sorun ortaya çıktı. Buna göre atık tahliyesinde sorun yaşanırken, tuvaletten de koku geldiği bildirildi.

Enes Çırtlık

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın bir süre sonra Ay'a gerçekleştirdiği ilk insanlı görev olan Artemis II, uzayın derinliklerinde sessiz sedasız ilerlerken ilginç bir krizle daha sarsıldı. Dünya'dan binlerce kilometre uzaklıktaki 4 astronot, bir kez daha milyarlarca dolarlık Orion kapsülünde en temel insani ihtiyaçlarından biriyle, yani bozulan bir tuvaletle ilgili sorun bildirdi.

TUVALETTEN BU KEZ DE YANIK KOKUSU GELİYOR

Nefes'te yer alan habere göre, NASA'nın tarihi Artemis 2 göreviyle Ay'a doğru yol alan dört astronot, maceralarının ilk günü arızalanan tuvaletten bu kez de yanık kokusu geldiğini bildirdi.

Astronot Christina Koch dün görev kontrol merkezine yaptığı telsiz bağlantısında kokunun ciddiyetine dikkat çekti. Astronot bu kokuyu "uzun süredir kullanılmamış eski bir elektrikli ısıtıcının çıkardığı kokuya" benzetti.

Koch kokunun kaynağının net olarak tespit edilemediğini belirtti.

YALITIM MALZEMESİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Space.com'un haberine göre NASA'nın uçuş kontrol ekipleri, söz konusu kokunun ilk etapta tuvalet sisteminin hijyen bölmesi kapağında bulunan turuncu yalıtım malzemesinden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Ancak bunun doğruluğu henüz teyit edilemedi. Kokunun şimdilik resmi kayıtlara "tanımlanamayan koku" olarak geçtiğini aktardı.

ATIK TAHLİYESİ SORUNU DA YAŞANDI

Öte yandan CNN'in haberine göre, görevin üçüncü gününün sonlarında atıkların boşaltılmasıyla ilgili kritik bir sorun da ortaya çıktı.

Görev kontrol merkezi bu duruma karşı harıl harıl bir çözüm aradı. Dördüncü günün öğleden sonrasında oldukça zekice bir plan devreye sokuldu: Kapsül döndürülerek donmuş idrar hattının doğrudan Güneş ışınlarına maruz kalması ve ısınması sağlandı. Bu işlem borudaki tıkanıklığı kısmen gidermiş gibi göründü ve çöp kutusu büyüklüğündeki tankın içindeki idrarın bir kısmının uzay boşluğuna boşaltılmasını sağladı.

DAHA ÖNCE DE SORUN OLDU

Ancak tüm bunlar, ekibin yaşadığı ilk tuvalet sorunu değildi. Florida'daki fırlatmadan kısa bir süre sonra astronotlar tuvalet pompasının çalışmadığını fark etti.

Neyse ki bu sorunun çözümü basitti: Pompaya yeterli su konulmamıştı. Yeterli suyu ekledikten sonra sistem beklendiği gibi çalışmaya başladı.

30 MİLYON DOLARLIK TEKNOLOJİ

Artemis II ekibinin kullandığı Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) olarak adlandırılan gelişmiş tuvalet sistemi, Collins Aerospace tarafından 2015 yılında yaklaşık 30 milyon dolarlık bir sözleşmeyle tasarlandı. Bu sistem, astronotların uzaydaki en önemli ekipmanı konumunda.

Okuyucu Yorumları 3 yorum
tamamen manuel bi sistemle bosaltma yapamiyolarmi acaba
Koskoca uzay, çıkarın pencereden yapın, bu yabancılar hiç pratik değil
Ne güzel!:Aşağıda dünya var!.Dünyadan daha ala tuvalet mi olur?.Tüm kainatın en mükemmel tuvaletidir!.Belki Trump'un kafasına da isabet eder.Daha da işlevsel olur!.Herkes size teşekkür eder!...
