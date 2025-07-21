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Artık Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı: Bu belirtiler varsa dikkat!

Sıcak hava bunaltmaya devam ederken, imkanı olan kendisini denize atıyor. Tatil bölgelerinde sahiller dolarken, uzmanlardan ise endişe yaratacak bir uyarı geldi. Küresel ısınmayla deniz suyu sıcaklıkları artarken, insan sağlığı için ciddi riskler taşıyan mikroorganizmalar da çoğalıyor. Uzmanlar; Baltık Denizi’nden Kuzey Denizi’ne kadar yayılan Vibrio bakterilerinin artık Türkiye kıyılarında da görüldüğünü belirterek; tatilcileri uyardı: Bu belirtilere dikkat!

Artık Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı: Bu belirtiler varsa dikkat!
Devrim Karadağ

Açık yaralardan vücuda girip ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen Vibrio bakterilerinin artık Türkiye plajlarında da görüldüğü belirtildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yayınladığı son uyarıya göre, geçmişte yalnızca Baltık Denizi’nde rastlanan Vibrio bakterileri artık Kuzey Denizi ve kapalı yüzme alanlarında da tespit ediliyor. Bu bakteriler, özellikle tuzlu ve acı (tuzlu-tatlı karışımı) sularda, yüksek sıcaklık ve düşük tuzluluk oranında kolayca çoğalabiliyor.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA DNA'SINA RASTLANDI

Benzer tehlike Türkiye için de geçerli. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında “Vibrio parahaemolyticus” ve “Vibrio vulnificus” gibi bakterilerin DNA’sına rastlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin, yaz aylarında denizle temas eden kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Artık Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan Vibrio uyarısı: Bu belirtiler varsa dikkat! 1

ŞİDDETLİ İSHAL VE SIVI KAYBINA YOL AÇIYOR

Aferin, “Vibrio bakterileri sıcak ve tuzlu sularda çoğalır. Özellikle Vibrio cholerae kirli deniz suyunun yutulmasıyla mide-bağırsak sistemine girerek şiddetli ishal ve sıvı kaybına neden olan koleraya yol açabilir. Türkiye’de kolera vakası nadir görülse de, risk sıfır değil” dedi.

Artık Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan Vibrio uyarısı: Bu belirtiler varsa dikkat! 2

ESAS RİSK: AÇIK YARALARDA

Esas riskin açık yaraların denizle temasıyla ortaya çıktığını belirten Aferin, “Vibrio vulnificus gibi türler deriye temas ettiğinde doku enfeksiyonları ve nadiren de olsa ‘et yiyen bakteri’ olarak bilinen nekrotizan fasiit gibi ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor” dedi. Deniz ürünü tüketimine de dikkat çeken Aferin, “Özellikle çiğ istiridye gibi kabuklu deniz ürünleriyle bulaşabilen Vibrio parahaemolyticus, karın ağrısı, kusma, ishal ve ateşle kendini gösterebilir. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu enfeksiyonlar kana yayılıp sepsise dönüşebilir” diye konuştu. Ürolojik açıdan da yaz aylarında enfeksiyon riskinin arttığına değinen Aferin, özellikle kadınlarda uzun süre deniz sonrası ıslak mayo ile kalmanın idrar yolu enfeksiyonlarını tetiklediğini belirterek şunları söyledi:

“Genital bölgenin nemli ve sıcak kalması, bakteriler için üreme alanı oluşturur. Özellikle E. coli gibi bakteriler bu ortamda idrar yollarına ulaşabilir. Bağışıklığı düşük bireylerde tablo daha ağır seyreder.”

HAVUZLARDA DA RİSK VAR

Sıcak havalarda serinlemek için girilen havuzlardaki enfeksiyon riskine dikkat çeken uzmanlar, rotavirüs, hepatit A, salmonella, shigella, ekoli denilen bakterilerin enfeksiyonlarının havuzlarda çok sık görülebildiğini belirtiyor. Çocuklarda ciddi ishal, kusma atakları görülebildiğini belirten uzmanlar, bebeklerde ve çocuklarda ishal, kusma şikâyeti varsa veya cildinde açık bir yara varsa da havuza girilmemesi konusunda uyarıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, “4. ayından önce denize, 6. aydan önce de havuza girilmesini önermiyoruz. Çünkü bu yaşlardaki çocuklarda baş, boyun kontrolü zayıf olabilir. Ciddi sıvı ve ısı kayıpları olabilir” dedi.

Artık Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan Vibrio uyarısı: Bu belirtiler varsa dikkat! 3

NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

■ Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları

■ Kapalı ve sıcak yüzme alanları

■ Tuzlu ve düşük tuzluluk oranına sahip sular

NASIL BULAŞIYOR?

■ Açık yaralardan

■ Çiğ deniz ürünlerinden (özellikle çiğ istiridye)

■ Kirli deniz suyunun yutulmasıyla

BELİRTİLERİ NELER?

■ Şiddetli ishal

■ Kusma, ateş

■ Ciltte kızarıklık, şişlik

■ Doku enfeksiyonları

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

■ Denizden sonra duş alın

■ Islak mayo ile kalmayın

■ Açık yarayı su geçirmez bandajla kapatın

■ Çiğ deniz ürünü tüketmeyin

■ İdrara çıkma ihtiyacı ertelenmemeli

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Anahtar Kelimeler:
Bakteri plaj tatil deniz
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