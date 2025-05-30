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Artık yapanın yanına kalmayacak! Avukat Rezan Epözdemir kritik detayı açıkladı: En az 36 gün cezaevinde yatacaklar

TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu düzenlemede iki mesajın olduğunun altını çizen Avukat Dr. Rezan Epözdemir kritik detaylara dikkat çekti. "Bu düzenlemeyle artık dedik ki yapanın yanına kar kalmayacak." diyen Epözdemir, 2 yılın altında ceza alan kişilerin de artık en az 36 gün cezaevinde yatacağını söyledi.

Artık yapanın yanına kalmayacak! Avukat Rezan Epözdemir kritik detayı açıkladı: En az 36 gün cezaevinde yatacaklar
Devrim Karadağ
  1. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, infaz paketinin ayrıntılarını açıkladı. Cezaların caydırıcılığı ve tutuklama uygulamalarına ilişkin önemli değişiklikler içeren yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Dr. Rezan Epözdemir kritik detaylara dikkat çekti.

REZAN EPÖZDEMİR: "BURADA İKİ MESAJ VAR"

Habertürk TV'de söz konusu düzenlemenin ayrıntılarına değinen Avukat Rezan Epözdemir, "Bir kısım düzenlemeler ıslahı esas olan düzenlemeler bazı düzenlemeler de caydırıcılığı esas alan düzenlemeler… Kanunun bir ruhu vardır ya suç işleyenlerin topluma kazandırılmasıdır, ya da ceza miktarlarının artırılmasıdır. Geçmişten gelen düzenlemelerde bir mesaj vardır buda iki mesaj var" dedi.

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"YAPANIN YANINA KALMAYACAK"

Söz konusu 'İnfas yasası' ile cezaların caydırıcı olmasının planlandığının altını çizen Epözdemir; "Mesela ceza miktarlarını 2 yılın altında ceza alan kişilerin dahil cezaevinde kalması konusundaki düzenlemeler yapanın yanına kalmaması adına yapılan düzenlemelerdir." diye konuştu.

"CEZASI 1 YILDAN 5 YILA ÇIKIYOR"

"Ceza almış olanları etkileyecek mi?" sorusuna yanıt veren Epözdemir, "Bu artırılan cezalar mevcuttaki cezaları etkilemeyecek. Lehte olanlar devam eder aleyhte olanlar yararlanamaz. Mesela meskun mahalde silah ateşlediniz burada 1 yıldan 5 yıla çıkıyor ceza. Ama bu hali hazırda ceza alanlar hakkında uygulanmayacak, Resmi Gazete sonrası uygulanacak." ifadelerini kullandı.

"ARTIK EN AZ 36 GÜN CEZAEVİNDE YATACAKLAR"

Avukat Epözdemir sözlerinin devamında ise "Mevcut sistemde 2 yıl ceza alan kişi hiç yatmıyor, bu düzenlemeyle artık dedik ki yapanın yanına kar kalmayacak. 2 yıl ceza alan kişi en az 36 gün cezaevinde kalabilecek." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir infaz yasa
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