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Artvin'de boğa sahibini yaraladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğanın yaraladığı kişi tedavi altına alındı.

Artvin'de boğa sahibini yaraladı

Yusufeli Belediyesince Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivalinde, Akif Uğur'a ait 500 kilogram ağırlığındaki "Ertuğrul" adlı boğa, küçük orta boyda mücadele etti.

Rakibini yenerek bir üst tura yükselen boğa, arenadan çıkartılmaya çalışıldığı sırada boynuzuyla sahibine vurarak yere düşürdü.

Yaralanan Uğur, çevredekilerin yardımıyla boğadan uzaklaştırıldı.

Uğur, sevk edildiği Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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