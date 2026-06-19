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Artvin'de şiddetli sağanak! Dereler taştı

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Artvin'de sağanak yağış sonrası Aşağı Maden köyünde dere suları yükselerek taşkına neden oldu. Mahalle içindeki bazı yolları su basarken, olayda can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle köyde bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Artvin de şiddetli sağanak! Dereler taştı 1

Sağanak yağış sonrası köyün Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi. Taşan dere suları mahalle içerisindeki yolların bazı bölümlerini su altında bıraktı. Yağışla birlikte dere yatağından taşan sular, köy sakinlerine zor anlar yaşattı.

Artvin de şiddetli sağanak! Dereler taştı 2

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir aldı. Yağışın sona ermesiyle birlikte dere suyu normal seviyesine dönerken, bölgede olumsuzluğun büyümesinin önüne geçildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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