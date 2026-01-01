HABER

Artvin'den acı haber! Çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan 2 çobandan birinin cenazesine ulaşıldı. Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, bir çobanın cansız bedenine ise dün akşam saatlerinde ekipler tarafından ulaşılmıştı.

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyüne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.

AFAD EKİPLERİ SAHADA

AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Hava şartlarının öğleden sonra daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Ergün, "Ümidimiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik, çığ riski hissettikleri noktada çalışmalarını bırakacaklar. Önceliğimiz çalışanların can güvenliği, risk hissettikleri anda çalışmaları bırakacaklar." diye konuştu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle zorlu koşullarda çalışan ekipler, çığ altında kalan 2 çobandan birinin cansız bedenine ulaştı.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

